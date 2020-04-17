Рынок акций России завершил неделю ростом на внешнем позитиве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций вырос по итогам торгов в пятницу вслед за мировыми фондовыми площадками. Так, индекс Мосбиржи повысился на 0,79% - до 2534,97 пункта, индекс РТС - на 1,1%, до 1078,69 пункта.

Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями постепенного снятия карантина и восстановления экономической активности, а также с растущими ценами на нефть.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой на лондонской бирже ICE подорожали на 0,92% - до $28,51 за баррель.

Доллар по состоянию на 19:05 мск снизился на 0,04% - до 74,12 руб., евро вырос на 0,33% - до 80,613 руб.

"Несмотря на рекордно низкий квартальный показатель ВВП Китая (-6,8% в годовом выражении), объемы промышленного производства в КНР в марте оказались существенно выше ожиданий, что может указывать на хорошие темпы восстановления китайской экономики. Также покупкам могли способствовать сигналы разных стран о возможном снятии части карантинных ограничений", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы экспертов

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина, ситуация на рынке противоречива,.

"С одной стороны, высоким остается спрос на качественные активы - это традиционный побочный результат стимулирующих инвестиционную активность мер на их начальном этапе. С другой стороны, приближается 1 мая, дата начала действия сделки по ограничению добычи, что будет поддерживать цены сырьевого рынка хотя бы за счет неопределенности в отношении первоначального эффекта от ограничений на рынок. В этой ситуации недельные шансы снижения рынка и курса рубля преобладают, но риски по таким позициям можно хеджировать длинными позициями в нефти", - поясняет он.

Позитивным фактором для рынка являются и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 апреля.

В понедельник в фокусе внимания останутся новости с "вирусного фронта", нефтяной рынок и статистика, отмечает Бахтин из "БКС Премьер". Из макростатистики, которая будет опубликована в понедельник, эксперт советует обратить внимание на данные по торговому балансу Японии, а также объему розничных продаж и уровню безработицы в РФ в марте.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2490-2600 пунктов, курс доллара - 73,5-75,5 руб.

Прогноз ИК "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи - 2510-2670 пунктов, по курсу доллара - 72,4-75,7 руб.