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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье медикам выплатят более 198 млн рублей

Медработники получат от 25 тыс. до 80 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Ставропольский край получит из резервного фонда правительства РФ 198,6 млн рублей на предоставление выплат медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

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"Ставропольский край получит 198,6 млн. рублей. Федеральная надбавка будет выплачиваться с апреля в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.

Выплаты врачам составят 80 тыс. рублей, фельдшерам, медсестрам и врачам скорой помощи 50 тыс. рублей, младшим медработникам, фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи 25 тыс. рублей.

Ранее председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов сообщил, что в регионе прорабатывают дополнительные меры поддержки медиков и социальных работников.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства в 2020 году 3,1 млрд рублей на осуществление выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

В Ставропольском крае зарегистрировано 155 случаев коронавируса, в том числе у 18 детей. Состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжелое, 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. В пятницу главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя Анатолий Билым сообщил ТАСС, что у него и нескольких его коллег подтвердилось наличие коронавируса.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОПандемия коронавируса нового типа
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