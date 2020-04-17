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Исаев: предприятия и организации России получат в различной форме 200 млрд рублей

В то же время, как заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, это "не конечные цифры"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Помощь, которую в той или иной форме получат российские предприятия и организации в связи с пандемией коронавируса, оценивается в 200 млрд рублей, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

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"В 200 млрд президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам федерации в ближайшее время и в 200 млрд мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в пятницу.

"Это, разумеется, не конечные цифры", - добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что считает необходимым направить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов. Как отметил президент, у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства.

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