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Пандемия коронавируса нового типа

"Дочка" Сбербанка начала тестировать москвичей на коронавирус с выездом на дом

Заявка на тест и его оплата принимаются на сайте сервиса DocDoc

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Медицинский сервис DocDoc ("дочка" Сбербанка) запустил в Москве сервис с бесконтактным тестом на коронавирусную инфекцию с выездом на дом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

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"Экосистема Сбербанка даст возможность всем желающим москвичам пройти обследование на COVID-19. Тестирование направлено на выявление как симптомного, так и бессимптомного течения заболевания и позволит проводить массовое самотестирование людей на дому. Учитывая, что многие люди находятся на самоизоляции, услуга предоставляется безопасным способом и оказывается на дому. Провайдером сервиса является дочерняя компания Сбербанка - компания DocDoc", - говорится в сообщении.

Заявка на тест и его оплата принимаются на сайте сервиса docdoc.ru, набор для взятия биоматериала и сопроводительные документы доставляют заказчику домой и передают бесконтактным способом, результаты теста присылают на электронную почту, сообщает пресс-служба. В компании считают, что в целом тесты на коронавирус станут для москвичей доступнее, так как DocDoc предлагает цены ниже тех, что на сегодняшний день имеются в столице (сообщается, что цена на услугу составит не более 1900 рублей).

"Исследование позволяет выявить возбудителя новой коронавирусной инфекции. Тест проводится методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), который обладает высокой чувствительностью и позволяет получить максимально точные результаты в самые короткие сроки. С помощью анализа можно определить наличие в организме возбудителя нового коронавируса при отсутствии внешних симптомов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для проведения тестов на коронавирусную инфекцию DocDoc сотрудничает в Москве с пятью сертифицированными диагностическими лабораториями.

Ранее Сбербанк при содействии сервиса DocDoc запустил бесплатную горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, для всех жителей России. Кроме того, в начале апреля был открыт специализированный бесплатный проект для медицинских работников РФ по вопросам, связанным с коронавирусом, напомнили в пресс-службе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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