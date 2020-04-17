Посольство США запросило информацию о будущих коммерческих рейсах из РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство США в России запросило у российских властей и авиакомпании "Аэрофлот" информацию о возможных будущих коммерческих рейсах в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс.

"Нам известно, что авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу билетов на международные рейсы до июля 2020 года. Мы запросили у российского правительства и "Аэрофлота" информацию касательно возможности осуществления будущих коммерческих рейсов из России", - отметила она.

Ранее официальный представитель "Аэрофлота" Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".