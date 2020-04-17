Минфин сформировал три новых департамента

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ сформировало департамент регулирования имущественных отношений, департамент налоговой политики и департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы министерства.

Директором департамента регулирования имущественных отношений назначен Андрей Воронцов. Координацию и контроль деятельности департамента осуществляет замминистра Алексей Моисеев.

"Департамент осуществляет реализацию функций Минфина России по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, за исключением гражданского оборота недвижимого имущества. Среди основных задач - реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Реализация прав Российской Федерации в сфере приватизации государственного и муниципального имущества", - говорится в тексте сообщения.

Департамент также распоряжается изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством РФ. Департамент участвует в осуществлении Минфином России координации и контроля деятельности, находящегося в его ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Директором департамента налоговой политики назначен Данил Волков. Координацию и контроль деятельности департамента осуществляет статс-секретарь - замминистра Алексей Сазанов. Департамент осуществляет реализацию функций Минфина России по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов.

Директором департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка назначен Никита Золкин. Координацию и контроль деятельности департамента также осуществляет Алексей Сазанов. Департамент реализует функции Минфина России по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере таможенной деятельности и алкогольного рынка.