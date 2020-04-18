Минфин перечислил регионам 32,4 млрд рублей на дооснащение больниц для борьбы с эпидемией

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минфин России 17 апреля перечислил регионам дополнительно 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизациюкое в больницах и клиниках в рамках борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает Минфин в субботу.

"Минфин России в соответствии с поручением председателя правительства Михаила Мишустина 17 апреля 2020 года перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Деньги потратят на дополнительно создаваемые, перепрофилируемые и модернизируемые койки для заразившихся новым вирусом, на их обеспечение кислородом, а также на маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты для медиков при работе с заболевшими, говорится в сообщении министерства.