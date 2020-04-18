Депутаты Заксобрания Петербурга заработали за 2019 год от 2 до 120 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Самый низкий доход за 2019 год из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга задекларировал член фракции ЛДПР Виктор Сысоев, он заработал около 2 млн рублей. Самым богатым оказался член фракции КПРФ Александр Рассудов с доходом порядка 120 млн рублей, следует из сведений, опубликованных на сайте заксобрания.

Самый молодой депутат Заксобрания Петербурга Виктор Сысоев, которому 25 лет, заработал за 2019 год около 2,1 млн рублей, его доход остался примерно на уровне 2018 года. Он владеет долей квартиры площадью 52,3 кв. м и автомобилем Hyundai i30.

Самый высокий доход задекларировал член фракции КПРФ, член комитета по законодательству заксобрания Александр Рассудов - более чем 120 млн рублей, при этом в 2018 году эта цифра составляла 513 млн руб. Доход супруги Рассудова в прошлом году составил 69 млн рублей, вместе с ней депутат владеет земельными участками общей площадью более 74 тыс. кв. м и несколькими квартирами. В декларации супругов числится автомобиль Land Rover Range Rover. Кроме того, в собственности жены указаны апартаменты в Испании.

В тройке петербургских депутатов с самыми высокими доходами числится также член фракции "Единая Россия" Сергей Никешин с доходом 14,5 млн рублей и его коллега по фракции Любовь Егорова, которая задекларировала доход в 11,2 млн рублей. Доход спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова в 2019 году остался примерно на том же уровне, что и в прошлом периоде и составил 4,2 млн рублей. Также у него в пользовании квартира площадью 50,6 кв. м, спикер владеет автомобилем ГАЗ 2411 "Волга".