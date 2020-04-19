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Пандемия коронавируса нового типа

WP: государственный и частный долг в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

Как отмечает издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Такие прогнозы приводит в субботу газета The Washington Post.

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Согласно этим данным, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. Таких показателей, как отмечает издание, не наблюдалось с 1945 года.

Аналогичным образом обстоит и ситуация с частным сектором. Многие крупные корпорации, которые в последние годы и так слишком сильно полагались на кредиты, теперь наращивают свои долги в условиях кризиса. По мнению экспертов, на определенном этапе этим компаниям придется выбирать между невыплатой по кредитам и сокращением сотрудников. Тем временем, как отмечает издание, уровень безработицы в США уже достиг уровня, который не наблюдался со времен Великой депрессии.

По мнению опрошенных изданием экономистов, такой сильный уровень задолженности приведет к необратимым изменениям в экономике, которые продолжат оказывать негативное воздействие и после окончания пандемии. "Нам стоит очень сильно беспокоиться", - приводит газета слова профессора экономики Принстонского университета Атифа Миана. "Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата", - считает он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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