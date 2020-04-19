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В Японии построили первый объект для совместной хозяйственной деятельности c Россией

Центр по разведению и выращиванию морепродуктов будет использоваться для развития рыболовства

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Центр по разведению и выращиванию морепродуктов, который планируется использовать в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на островах южной Курильской гряды, был построен в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что строительство центра площадью около 1700 кв. м было завершено еще в конце марта. В то же время, по данным агентства Kyodo, поскольку переговорный процесс между Токио и Москвой по реализации проектов совместной хозяйственной деятельности идет трудно, в настоящее время центр будет использоваться для развития местного рыболовства. В перспективе же предполагается совместное использование мощностей центра для разведения и выращивания морепродуктов, в частности морского ежа, с последующим их выпуском в воды у островов южной Курильской гряды.

По итогам визита президента России 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с японским премьер-министром было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссия
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