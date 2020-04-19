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Пандемия коронавируса нового типа

В Хайкоу вновь открываются интернет-кафе и караоке-бары, закрытые из-за пандемии

Администрация города работает над возобновлением нормальной деловой активности в сфере услуг и индустрии развлечений

ХАЙКОУ /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Власти китайского города Хайкоу, административного центра южной провинции Хайнань, дали разрешение на открытие караоке-баров и интернет-кафе для посетителей после значительного улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил местный информационный ресурс "Наньхайван".

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По его данным, администрация города работает над возобновлением нормальной деловой активности в сфере услуг и индустрии развлечений, которые пострадали из-за распространения коронавируса нового типа. Согласно распоряжению властей, владельцы интернет-кафе и караоке-баров в городе могут самостоятельно определить время возобновления работы при условии выполнения ряда необходимых санитарных требований. Речь идет об обязательной проверке температуры тела посетителей на входе, ежедневной дезинфекции внутренних помещений и регистрации личных данных клиентов.

Возобновляющие работу в городе развлекательные заведения также обязаны подготовить план реагирования на случай возникновения экстренных ситуаций и назначить ответственного за соблюдение установленных властями санитарных норм.

С момента начала распространения вируса в Китае было выявлено свыше 82 тыс. случаев заражения. Общее число инфицированных в мире превысило 2,2 млн, более 150 тыс. человек умерли.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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