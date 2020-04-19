{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2019 году путем банкротства с граждан списано 314 млрд рублей долгов

Более 45 тыс. россиян прошли через процедуру личного банкротства за отчетный период

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 45 тыс. россиян прошли через процедуру личного банкротства с избавлением от долгов в 2019 году. В общей сложности с банкротов по завершенным делам было списано долгов на 314 млрд рублей, свидетельствуют данные судебной статистики, которые изучил корреспондент ТАСС.

В 2018 году, согласно данным судов, процедуру банкротства прошли 28,4 тыс. человек с долгами в 153 млрд рублей, в 2017 году - 17,7 тыс. с долгами на 104 млрд рублей.

В ходе процедуры банкротства в отношении граждан чаще всего применяется процедура реализации имущества (44 тыс. завершенных дел), лишь в 104 случаях была проведена альтернативная процедура - реструктуризация долгов.

При этом по 60% завершенных дел (30 тыс.) процедура банкротства была завершена в связи с отсутствием имущества и средств для погашения долговых требований. По завершенным банкротствам были удовлетворены требования кредиторов на 12,6 млрд рублей, еще 26 млрд рублей было взыскано за судебные процедуры банкротства, в том числе на оплату финансовых управляющих для граждан-банкротов.

В 2019 году в суды было подано 91 тыс. заявлений о признании граждан банкротами - на 67% больше, чем в 2018 году, и в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Суды приняли к рассмотрению 83,8 тыс. заявлений. В 83% случаев заявления о банкротстве поступили от самих граждан, примерно в 15% - от кредиторов. В 70% принятых заявлений о банкротстве граждан речь шла о долгах от 500 тыс. до 3 млн рублей, в 17,5% - о долгах менее 500 тыс. рублей, в 9% - от 3 млн до 10 млн рублей, в остальных - свыше 10 млн рублей (в том числе 544 заявления о долге от 100 млн до 1 млрд рублей, 48 заявлений - от 1 млрд рублей). Из 50,7 тыс. завершенных дел о банкротстве граждан (5 тыс. дел было прекращено без признания гражданина банкротом) по 70% судебная процедура заняла до 1 года, по 28% - от года до трех лет, по 2% - свыше трех лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года
Серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС