В 2019 году путем банкротства с граждан списано 314 млрд рублей долгов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 45 тыс. россиян прошли через процедуру личного банкротства с избавлением от долгов в 2019 году. В общей сложности с банкротов по завершенным делам было списано долгов на 314 млрд рублей, свидетельствуют данные судебной статистики, которые изучил корреспондент ТАСС.

В 2018 году, согласно данным судов, процедуру банкротства прошли 28,4 тыс. человек с долгами в 153 млрд рублей, в 2017 году - 17,7 тыс. с долгами на 104 млрд рублей.

В ходе процедуры банкротства в отношении граждан чаще всего применяется процедура реализации имущества (44 тыс. завершенных дел), лишь в 104 случаях была проведена альтернативная процедура - реструктуризация долгов.

При этом по 60% завершенных дел (30 тыс.) процедура банкротства была завершена в связи с отсутствием имущества и средств для погашения долговых требований. По завершенным банкротствам были удовлетворены требования кредиторов на 12,6 млрд рублей, еще 26 млрд рублей было взыскано за судебные процедуры банкротства, в том числе на оплату финансовых управляющих для граждан-банкротов.

В 2019 году в суды было подано 91 тыс. заявлений о признании граждан банкротами - на 67% больше, чем в 2018 году, и в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Суды приняли к рассмотрению 83,8 тыс. заявлений. В 83% случаев заявления о банкротстве поступили от самих граждан, примерно в 15% - от кредиторов. В 70% принятых заявлений о банкротстве граждан речь шла о долгах от 500 тыс. до 3 млн рублей, в 17,5% - о долгах менее 500 тыс. рублей, в 9% - от 3 млн до 10 млн рублей, в остальных - свыше 10 млн рублей (в том числе 544 заявления о долге от 100 млн до 1 млрд рублей, 48 заявлений - от 1 млрд рублей). Из 50,7 тыс. завершенных дел о банкротстве граждан (5 тыс. дел было прекращено без признания гражданина банкротом) по 70% судебная процедура заняла до 1 года, по 28% - от года до трех лет, по 2% - свыше трех лет.