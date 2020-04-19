{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 2 тыс. граждан РФ в 2019 году не смогли стать банкротами из-за нехватки денег на суд

Сообщается, что в 2018 году было почти вдвое меньше таких случаев

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражные суды в России в 2019 году прекратили дела о банкротстве в отношении 1 863 граждан из-за отсутствия у них средств на судебные процедуры по делам о банкротстве, в том числе на финансовых управляющих, говорится в судебной статистике за 2019 год, которые изучил ТАСС. В 2018 году было 1 002 таких граждан.

Всего в минувшем году суды без доведения процедуры до конца прекратили 5,2 тыс. дел о банкротстве граждан из находившихся в производстве 136 тыс. Второй по частоте причиной прекращения дел (1 348) стали иные причины, в том числе попытки неправомерно использовать процедуры банкротства в личных целях при достаточной платежеспособности гражданина. Кроме того, 519 дел были прекращены после из-за отказа кредиторов от требований или от требования признания банкротами, 492 дела - после признания требований о банкротстве необоснованными, 335 - в связи с удовлетворением всех требований кредиторов. В пяти случаях дела о банкротстве были прекращены в связи с восстановлением платежеспособности должника.

Финансовые управляющие представили судам за год 848 заключений о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства - это вдвое больше, чем в 2018 году, и вчетверо больше, чем в 2017 году.

В 754 случаях суды отказали в освобождении граждан от исполнения обязательств в связи с банкротством, когда те представили недостоверные сведения об имуществе или действовали незаконно при исполнении обязательств, приведших их к процедуре банкротства. В том числе по 62 случаям, когда граждане были привлечены к ответственности за неправомерные действия при банкротстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" сменил курс на Египет
Судно "Академик Черский" с 2016 года эксплуатирует компания ООО "Газпром флот"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС