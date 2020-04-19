Почти 2 тыс. граждан РФ в 2019 году не смогли стать банкротами из-за нехватки денег на суд

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражные суды в России в 2019 году прекратили дела о банкротстве в отношении 1 863 граждан из-за отсутствия у них средств на судебные процедуры по делам о банкротстве, в том числе на финансовых управляющих, говорится в судебной статистике за 2019 год, которые изучил ТАСС. В 2018 году было 1 002 таких граждан.

Всего в минувшем году суды без доведения процедуры до конца прекратили 5,2 тыс. дел о банкротстве граждан из находившихся в производстве 136 тыс. Второй по частоте причиной прекращения дел (1 348) стали иные причины, в том числе попытки неправомерно использовать процедуры банкротства в личных целях при достаточной платежеспособности гражданина. Кроме того, 519 дел были прекращены после из-за отказа кредиторов от требований или от требования признания банкротами, 492 дела - после признания требований о банкротстве необоснованными, 335 - в связи с удовлетворением всех требований кредиторов. В пяти случаях дела о банкротстве были прекращены в связи с восстановлением платежеспособности должника.

Финансовые управляющие представили судам за год 848 заключений о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства - это вдвое больше, чем в 2018 году, и вчетверо больше, чем в 2017 году.

В 754 случаях суды отказали в освобождении граждан от исполнения обязательств в связи с банкротством, когда те представили недостоверные сведения об имуществе или действовали незаконно при исполнении обязательств, приведших их к процедуре банкротства. В том числе по 62 случаям, когда граждане были привлечены к ответственности за неправомерные действия при банкротстве.