Костин предложил Банку России влить "дешевые деньги" в экономику

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банку России следует предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам ради оказания поддержки гражданам и бизнесу. Об этом Костин сообщил в воскресенье интервью телеканалу РБК.

"Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги - исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам", - заявил глава ВТБ.

Он также уточнил, что "ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет".

При этом Костин выступил против использования экономических мер, которые применяются в западных странах, например, количественного смягчения. "Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе: у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах", - объяснил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что у регулятора есть все возможности для использования стандартных инструментов денежно-кредитной политики, в выкупе ОФЗ нет необходимости.