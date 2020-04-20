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Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ также считает, что курс доллара не превысит 80 рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей. Об этом банкир рассказал в интервью РБК, которое было опубликовано в понедельник.

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"Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах, - сказал он. - Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится". 

Костин подчеркнул, что у Министерства финансов и Банка России есть возможность поддерживать курс в случае необходимости.

По его словам, инвесторами сейчас руководят эмоции, а не расчеты. Он также указал, что из-за этого ежедневно мы видим очень разнонаправленную динамику.

17 апреля ЦБ установил официальный курс доллара на 18-20 апреля на уровне 73,9441 рубля. Это ниже предыдущего показателя на 76,8 копейки.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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