АСИ предложило ввести в РФ оплачиваемый отпуск по уходу за больным коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести для россиян дополнительные отпуска, в частности оплачиваемый отпуск по уходу за больным коронавирусом. Об этом говорится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Основным правом для сотрудников должен стать иждивенческий отпуск, который дает возможность короткого оплачиваемого отпуска, например по уходу за больными родственниками. Отпуск должен включать организацию мероприятий по уходу за иждивенцем, включая любого члена семьи, который болен коронавирусом", - отмечается в письме.

При использовании экстренного иждивенческого отпуска работники должны как можно скорее проинформировать работодателей о причине и сроке их требуемого отсутствия, пишет Чупшева.

Также АСИ предлагает ввести понятие волонтерского отпуска. "Волонтерский отпуск следует делать блоками по две, три или четыре недели в течение 16-недельного периода. Работник может взять максимум восемь непрерывных недель добровольного отпуска в течение двух последовательных 16-недельных периодов. Добровольцы могут получать компенсацию от органа, на который они работают, но они не имеют права на свою обычную зарплату в период отпуска", - поясняется в письме.

Возможность взять волонтерский отпуск не должна распространяться на государственных служащих и сотрудников полиции, отмечает гендиректор АСИ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Власти Москвы вечером в воскресенье сообщили о смерти еще 28 пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.