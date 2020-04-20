"Известия": рекламную индустрию могут внести в число пострадавших от пандемии отраслей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рекламная индустрия может быть включена в перечень пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией отраслей. Данную инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании правительственной комиссии.

На сегодняшний день правкомиссия после проведенного 17 апреля заседания одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в общей сумме 489 заявок от компаний, относящихся к ведению Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза, уточняет издание, ссылаясь на Минэкономразвития. В списки, имеющиеся в распоряжении "Известий", уже внесены крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, СМИ и IT-компании. При этом перечень пострадавших от пандемии отраслей может быть расширен, ряд предложений отправлен на доработку и будет рассмотрен 24 апреля. К примеру, планируется уточнить критерии по пищевой и мебельной промышленности, а также подготовить к учреждению отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина и Минздрава.

Как сообщил "Известиям" один из участников заседания правительственной комиссии, ввиду принципиальной позиции Белоусова, критерии, по которым предприятия попадают в перечень системообразующих, в дальнейшем менять не будут. Однако компании, которые не проходят по ним, могут договориться с профильными министерствами о своем включении в список по "особым основаниям". К примеру, на это смогут претендовать градообразующие предприятия, головные исполнители по гособоронзаказу, эксплуататоры критической инфраструктуры, разработчики важного ПО и технологий. Кроме того, в перечень смогут войти предприятия, обеспечивающие безопасность в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе, а также заботящиеся об информационной безопасности страны и транспортной доступности отдаленных субъектов РФ. По данным газеты, заявки от профильных министерств будут рассмотрены и одобрены Минэкономразвития.

Источник "Известий" сообщил, что в списке Минфина будут представлены системообразующие компании, которые заняты в сфере производства крепкого алкоголя. Представитель Минтранса рассказал изданию, что ведомство также направило в Минэкономразвития предложения по включению транспортных компаний в перечень системообразующих организаций с учетом новых критериев отбора. В Минстрое пояснили, что список находится на стадии формирования. В перечне Минкомсвязи числится 79 предприятий, а Минэнерго - 97 организаций, сообщают "Известия" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении списки. В Минсельхозе, Минфине и Минэкономразвития получить комментарий не удалось.

Ранее правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Всего в список были включены девять сфер деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок. Также в перечень вошла деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

18 апреля правительство внесло торговлю одеждой, обувью и авто в число пострадавших от пандемии отраслей. Кроме того, в список пострадавших отраслей культуры были добавлены музеи и зоопарки.