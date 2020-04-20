Авиакомпания "Якутия" может недополучить более 960 млн рублей

ЯКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" может недополучить выручку в размере 960,2 млн рублей по итогам года, если международная программа полетов для перевозчика останется сокращенной из-за пандемии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник гендиректор компании Владимир Горбунов.

"Оценочно, только из-за сокращения международной программы полетов выпадающие доходы за февраль-апрель составят 171,6 млн рублей (невыполнение 86 рейсов). И если заграницу так и не откроют, то по итогам года оценочно мы недополучим выручку в размере 960,2 млн рублей (невыполнение 380 парных рейсов с налетом на 2 449 часов)", - сказал он.

Горбунов отметил, что авиакомпания уже реализует внутренний антикризисный план мероприятий по основным направлениям деятельности.

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев 17 апреля, правительство РФ приняло решение включить а/к "Якутия" в список системообразующих предприятий, которые смогут получить помощь от государства для преодоления экономических последствий пандемии.

Авиакомпания на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Головной офис располагается в Якутске. Компании выполняет рейсы по РФ, СНГ и странам Азии.