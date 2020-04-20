ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Государственные предприятия центрального подчинения Китая возобновили работу на 99,4% на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил официальный представитель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Пэн Хуаган.

"По данным на конец февраля, предприятия центрального подчинения Китая возобновили работу более чем на 90%. В настоящее время этот показатель достиг 99,4%", - сказал он.

Пэн Хуаган также отметил, что из-за эпидемии коронавируса доходы госпредприятий КНР по итогам первого квартала упали на 11,8% в годовом выражении, до 6 трлн юаней (порядка $857,14 млрд).

"О падении доходов по итогам января - марта текущего года сообщили более 80% предприятий центрального подчинения Китая", - продолжил официальный представитель комитета. По его словам, большая часть предприятий к концу марта сумела восстановить рабочий процесс - их доходы выросли до уровня января. "Это результат больших усилий, поскольку в первом квартале этого года госпредприятия КНР столкнулись с беспрецедентными трудностями, среди которых эпидемия коронавируса и падение цен на нефть", - резюмировал Пэн Хуаган.

Госсектор традиционно играет важную роль в экономике Китая. В стране насчитывается около 155 тыс. госпредприятий, из них 96 тыс. находятся под контролем центрального правительства. В настоящее время китайские власти готовят реформу госпредприятий, так как их экономические показатели постепенно снижаются в условиях общего замедления темпов роста ВВП Китая.

По итогам 2019 года валовая прибыль государственных предприятий КНР достигла 3,6 трлн юаней (около $521 млрд по курсу на момент публикации данных), увеличившись на 4,7% в годовом выражении.