РЖД перевели часть свободных локомотивных бригад на Восточный полигон

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях снижения пассажирооборота и объема перевозок грузов перевели часть освободившихся локомотивных бригад на Восточный полигон, сообщил в интервью корпоративной газете "Гудок" заместитель генерального директора холдинга Олег Валинский.

"Наблюдаемое снижение пассажирооборота и грузооборота влечет за собой снижение выручки компании, это, безусловно, влияет и на дирекцию. Вызовом стало сокращение занятости локомотивных бригад. Однако при общем снижении объемов грузоперевозок восточное направление показывает рост грузооборота, и часть освободившихся на других полигонах локомотивных бригад переведены нами на Восточный полигон, где есть потребность в кадрах. Сегодня в командировках на Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной дорогах находятся 620 человек, до конца апреля около 150 человек должны будут вернуться к местам постоянного проживания, остальные согласились работать до середины июня", - сказал топ-менеджер.

По словам Валинского, локомотивы, которые не востребованы на данный момент, отставляют сначала на трое суток в резерв дирекции тяги РЖД, а потом, если их мощности снова не понадобились, переводят на консервацию, чтобы вернуть в работу, когда возникнет необходимость.

"И, конечно, [мы] убираем самые старые, низкопроизводительные локомотивы, требующие больше средств для обслуживания, имеющие сниженные характеристики по тяге и повышенные показатели в расходе топлива в сравнении с новыми моделями. Таким образом, добиваемся улучшения качества перевозочной работы за счет омоложения парка остающихся в эксплуатации машин", - заключил заместитель генерального директора РЖД.