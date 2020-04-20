Сколково поддержит российских разработчиков промышленных дронов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Программа поиска и поддержки технологических компаний "Промтех", организаторами которой выступают Фонд "Сколково" и компания "Инновационный центр Ай-Теко", объявила о приеме заявок от российских разработчиков дронов и автономной техники. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник рассказали представители программы.

"На волне пандемии отраслевые игроки и государство показывают все большую заинтересованность во внедрении беспилотных решений. Отечественным разработчикам нужны поддержка, доступ к инвестициям и реальным проектам. Как показал опыт Китая, дроны могут стать одним из главных инструментов по борьбе с коронавирусом. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно использовать для доставки медицинских грузов, дезинфекции улиц, оповещения населения и мониторинга массового скопления людей", - рассказали представители программы.

Масштабные испытания дронов отечественных разработчиков ранее прошли на аэродроме Орловка в Тверской области. В них приняли участие 10 производителей БПЛА, члены поисково-спасательного отряда "Надежда", представители правоохранительных органов. По данным представителей программы, особый интерес вызвали БПЛА, способные долго находиться в воздухе, и логистические дроны для доставки медикаментов.

О дронах

Руководитель портала "Российские беспилотники", гендиректор ООО "Съемка с воздуха" Вячеслав Барбасов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что гибридные дроны, работающие на бензине, способны летать по три-четыре часа - это важное преимущество для поисково-спасательных операций, мониторинга. Хорошо себя показал и комплекс SeaDrone MG в герметическом корпусе, его легко дезинфицировать после возвращения из зоны заражения.

"На данный момент стоимость доставки при помощи дронов - около 20 руб./кг*км. Этого уже достаточно, чтобы конкурировать в отдельных случаях с авиаперевозками, к примеру, в условиях пандемии, - пояснил Барбасов. - Но для того, чтобы выйти на более серьезные рынки, необходимо снизить стоимость где-то еще в восемь раз, создать полноценную логистическую сеть с постаматами и зелеными коридорами".

Российский "Шмель"

В Орловке также были представлены возможности российских агродронов. Как объяснил ТАСС директор "Дронстрой СК" Кирилл Левчук, среди действующих аппаратов самый популярный - агродрон китайского производителя, который может нести до 10 литров жидкости в течение довольно короткого времени. "Мы показали свое решение - агродрон "Шмель", который несет 30 литров полезной нагрузки в течение 30 минут. Его можно использовать для дезинфекции улиц, больших помещений и тех мест, куда в принципе не может добраться наземный транспорт", - поделился он.

Российские производители дронов надеются, что возросший интерес со стороны отраслевых игроков и государства к беспилотным технологиям станет важным импульсом для развития рынка и поможет устранить законодательные барьеры.

По прогнозам руководителя проекта AutoDrone, генерального директора компании ООО "Садко Мобайл" Александра Федосеева, в скором времени ускорится развитие автоматизированных систем, начнут появляться сети наземных станций подзарядки дронов, активизируется работа над системами распознавания препятствий на основе искусственного интеллекта.

Использовать дроны для доставки медицинских грузов и дезинфекции улиц в Москве столичным властям предложила рабочая группа при Национальной технологической инициативе.

О программе

Программа отбора и поддержки высокотехнологичных проектов в промышленном секторе "Промтех" стартовала весной и стала третьим совместным проектом Фонда "Сколково" и компании "Инновационный центр Ай-Теко". Программа направлена на выявление наиболее эффективных решений, способных модернизировать российскую промышленность с учетом передовых технологических трендов. Отобранные стартапы сразу попадают в воронку продаж Инновационного центра Ай-Теко и получают возможность презентовать свои решения в рамках технологического тура и серии встреч с крупнейшими промышленными предприятиям России. Они также смогут принять участие в Skolkovo Startup Village 2020.