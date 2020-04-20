Минпромторг поддержал инициативу о передаче просроченных продуктов фермерам

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минпромторг поддерживает инициативы, направленные на использование товаров с истекшим и истекающим сроком годности, в частности передачу такого товара фермерам для вторичного использования. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Минпромторг России поддерживает усилия, направленные на использование товаров с истекающим или истекшим сроком годности. Минпромторг России концептуально поддержал законопроект депутата Госдумы В.В. Бурматова, согласно которому владелец товаров с истекшим сроком годности по результатам необходимой экспертизы утилизационными компаниями может их передавать на утилизацию в соответствии с ветеринарными и иными требованиями", - сообщил он.

Евтухов отметил, что пищевые продукты с истекшим сроком годности являются ценным ресурсом для изготовления корма животным, удобрений, биогаза. "В настоящее время существует большой спрос у фермеров и утилизаторов по сбору с предприятий торговли таких пищевых продуктов", - добавил он.

Как пояснил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"), законопроект, который планируется внести в Госдуму, предусматривает, что компании, занимающиеся утилизацией, а также фермеры, которые готовы заниматься переработкой просроченной продукции, получат право оказывать полный комплекс услуг, связанный с вторичным использованием органической продукции, которая больше не является товаром. "Речь идет либо об утилизации, либо о переработке, потому что главное, чтобы это не ехало на свалку. На самом деле, во всем мире эта продукция, - органика, - считается очень ценным ресурсом, его покупают. А у нас это везут на свалку и потом люди дышат продуктами разложения", - пояснил Бурматов.

По его словам, ретейлерам невыгодно отдавать просроченную продукцию на утилизацию, потому что это предполагает еще и транспортировку такой продукции, ее хранение и экспертизу. При этом утилизаторы сегодня готовы забирать такую продукцию как бесплатно, так и за деньги, так как некоторые товары выгодно переработать и создать другую продукцию - например, корма для животных. "Проблема заключается только в том, что те, кто готов покупать это - им не дают принять на себя мероприятия, связанные с транспортировкой, хранением и проведением экспертизы. Это вешают на продавца, который совершенно не готов этим заниматься, ему проще это все на свалку отгрузить. Чтобы такая продукция отправлялась на утилизацию, надо, чтобы всем комплексом вопросов занимались те компании, которые в этом заинтересованы", - подчеркнул Бурматов.

Как сообщил замглавы Минпромторга РФ, ведомство также концептуально поддержало законопроект депутата Госдумы О.Николаева "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогового регулирования передачи товаров в благотворительных целях". Законопроект предлагает освободить передаваемую на благотворительность продукцию от налога на прибыль и НДС.

Какие продукты можно отдать на благотворительность

Согласно действующему законодательству, на благотворительность могут быть переданы товары исключительно в рамках срока годности. При этом ретейлер обязан заплатить в бюджет налог на прибыль и НДС. Продажа товаров по истечении срока годности согласно пункту 5 статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" запрещается.

Пищевые продукты с истекшим сроком годности признаются некачественными и опасными, подлежат изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем пищевой продукции) и затем утилизируются или уничтожаются.