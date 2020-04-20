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Мадуро предложил провести встречу комитета по мониторингу ОПЕК+ 10 мая

Такую инициативу глава Венесуэлы выдвинул во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным

ТАСС, 20 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести 10 мая встречу комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+. Как сообщил МИД республики, соответствующую инициативу глава государства выдвинул в понедельник во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Мадуро отметил решающую роль России в достижении консенсуса между всеми участниками [сделки ОПЕК +] и предложил [провести] встречу комитета по мониторингу [соответствующего] механизма 10 мая с тем, чтобы на ранней стадии оценить влияние соглашений на мировой энергетический рынок", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

В МИД Венесуэлы также отметили, что президенты выразили "полную поддержку" выработанному в рамках ОПЕК+ соглашению.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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