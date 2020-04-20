Мадуро предложил провести встречу комитета по мониторингу ОПЕК+ 10 мая

ТАСС, 20 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести 10 мая встречу комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+. Как сообщил МИД республики, соответствующую инициативу глава государства выдвинул в понедельник во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Мадуро отметил решающую роль России в достижении консенсуса между всеми участниками [сделки ОПЕК +] и предложил [провести] встречу комитета по мониторингу [соответствующего] механизма 10 мая с тем, чтобы на ранней стадии оценить влияние соглашений на мировой энергетический рынок", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

В МИД Венесуэлы также отметили, что президенты выразили "полную поддержку" выработанному в рамках ОПЕК+ соглашению.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.