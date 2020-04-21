Аграрный сектор Хайнаня в I квартале вырос на 0,4%, несмотря на пандемию

ХАЙКОУ /Китай/, 21 апреля. /ТАСС/. Валовый продукт аграрного сектора южнокитайской провинции Хайнань даже на фоне пандемии нового коронавируса и общего спада в экономике КНР с января по март вырос на 0,4% в годовом исчислении, до 25,05 млрд юаней ($3,54 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило во вторник статистическое управление региона.

"Сельскому хозяйству Хайнаня удалось сохранить рост, особенно в производстве аграрной продукции, на которой специализируется наша провинция", - рассказала на пресс-конференции замглавы ведомства Ван Юй.

Согласно опубликованным данным, за три месяца местные крестьяне вырастили более 2,63 млн тонн овощей (увеличение на 2,8%), 1,41 млн тонн фруктов (рост на 10,9%), собрав богатый урожай тропических плодов - манго, лонгана, личи и питайи. Производство натурального каучука за соответствующий период выросло особенно заметно - на 528,3%.

В то же время, как уточняется в распространенном докладе, из-за коронавируса в I квартале ВРП провинции сократился на 4,5%, до 111,528 млрд юаней ($15,76 млрд), что по динамике все же на 2,3 процентных пункта выше общенационального показателя за аналогичный период. В отличие от аграрного сектора, валовой продукт промышленности Хайнаня уменьшился на 12,5%, до 18,07 млрд юаней ($2,55 млрд), сферы услуг - на 3,9%, до 68,4 млрд юаней ($9,66 млрд).

"На последующем этапе Хайнань в соответствии с распоряжениями Центрального Комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР будет последовательно реализовывать меры как по борьбе с коронавирусом, так и по обеспечению развития. Мы предпримем особенно активные шаги для оживления и восстановления социально-экономической деятельности", - заявила Ван Юй.

По словам чиновника, в 2020 году власти региона намерены обеспечить динамику развития экономики на уровне первоначально запланированных показателей, невзирая на существующие трудности.