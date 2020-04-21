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Торги на Миланской бирже начались с падения основного индекса

Индекс FTSE MIB упал на 1,47%

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Основной индекс Миланской биржи FTSE MIB упал на 1,47% до 16 816 пунктов после открытия торгов во вторник. Такие данные указываются на сайте фондовой площадки.

На фоне кризиса на нефтяном рынке и обвала фьючерсов на нефть энергетическая компания Eni потеряла 3%.

Спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент за обслуживание внешней государственной задолженности) установился на уровне выше 230 пунктов, после того как постепенно повышался на протяжении последних двух недель с уровня 180 пунктов.

Теги
Италия
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