Премьер Польши заявил о необходимости создания "плана Маршала XXI века"

ВАРШАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Европа должна выработать новую экономическую политику, сформировав новый план Маршалла для спасения рабочих мест в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я в субботу говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсуждали гибкость инструментов, предназначенных для спасения рабочих мест. Я призывал применять новые средства. Мы согласились с тем, что все наши действия сегодня нужны, но это только первый шаг. Нас ждет длинный путь для выработки подходящей экономической политики, которая позволит через полгода, год, два спасти рабочие места, восстановить их в новой форме", - сказал он, подчеркнув, что "Европа стоит перед большими вызовами".

"Сегодня мы должны реорганизовать наш экономический порядок в Европе. Я говорил об этом с главой Еврокомиссии, буду говорить через час с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Перед Европой сейчас не стоит задачи важнее создания второго плана Маршала XXI века. Это план, который должен позволить не только сохранить рабочие места в Польше, но и поднять на более высокий экономический уровень период после коронавируса", - указал Моравецкий.

По его словам, Польшу беспокоят сигналы о том, что некоторые страны Западной Европы могут откатиться в своем экономическом развитии на 10 лет назад и долго восстанавливаться.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.