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Правительство может компенсировать авиакомпаниям 9,3 млрд рублей недополученных доходов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство может компенсировать российским авиакомпаниям 9,3 млрд рублей недополученных доходов за февраль и март, а далее - получать подобную помощь ежемесячно, сообщается на сайте кабмина.

"Рассматриваются дополнительные меры поддержки авиакомпаниям - 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее - ежемесячно)", - отмечается в материалах правительства. Еще 1,7 млрд рублей авиаперевозчики могут получить за недополученные доходы в феврале.

При этом аэропортам правительство может предоставить 2,1 млрд рублей "на возмещение недополученных доходов от введения временно запрета на осуществление международных пассажирских перевозок".

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Россия
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