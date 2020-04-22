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Источник: Набиуллина 28 апреля проведет видеоконференцию с Володиным и главами фракций

Повестка может включать вопросы, связанные с курсом рубля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 28 апреля проведет видеоконференцию с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами фракций нижней палаты парламента. Об этом в среду ТАСС сообщил источник во фракции "Справедливая Россия".

"28 апреля в 11:00 в Госдуме будет видеоконференция с Набиуллиной, в которой примут участие все руководители фракций и Володин", - сказал собеседник агентства.

Ранее встречу депутатов с главой Центробанка анонсировал лидер справороссов Сергей Миронов в ходе онлайн-брифинга. Политик отмечал, что встреча пройдет в форме вопросов и ответов. Повестка может включать вопросы, связанные с курсом рубля, инфляцией и ростом цен на продовольствие, уточнял парламентарий.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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