На Кубани прогнозируют снижение доли субъектов МСП в туротрасли из-за пандемии

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса могут привести к снижению доли субъектов малого и среднего предпринимательства, а также микробизнеса в туристической отрасли Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом РФ, даже с учетом их господдержки. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов заявлял, что, по данным онлайн-касс от одного из крупнейших банков, снижение выручки в туротрасли на Кубани за последнюю неделю марта составило 92%.

"Сегодняшняя ситуация, она является кризисной. У отрасли есть некая структура, есть ярко выраженная сезонность и большой объем субъектов малого- и микропредпринимательства по количеству хозяйствующих субъектов. Это говорит о мобильности в целом этого сегмента экономики нашего края. Безусловно какая-то часть предпринимателей не сможет пережить эту кризисную ситуацию: вопрос в том, насколько будет затяжным этот период, сейчас спрогнозировать это нет возможности", - сказала Балаева.

Она отметила, что туристической отрасли в связи с пандемией оказываются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Поэтому, по ее словам, спрогнозировать, сколько субъектов бизнеса в туристической отрасли могут прекратить свое существование в связи с коронавирусом, пока невозможно. "Сегодня мы формируем перечень системообразующих предприятий федерального значения. Сегодняшняя ситуация складывается таким образом, что разрабатываются критерии для предприятий, которые на федеральном уровне будут определены как системообразующие именно для нашей отрасли туристической и санаторно-курортной", - добавила она.