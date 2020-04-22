ЕС выделил €3 млрд 10 странам на борьбу с последствиями пандемии

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Евросоюз решил выделить €3 млрд соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, включая €1,2 млрд Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении пакета макрофинансовой помощи в размере €3 млрд 10 партнерам по политике расширения и соседства, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса", - отмечается в документе.

В нем указывается, что Украина получит самую большую сумму - €1,2 млрд. Кроме того, помощь выделяется Албании (€180 млн), Боснии и Герцеговине (€250 млн), Грузии (€150 млн), Иордании (€200 млн), Косову (€100 млн), Молдавии (€100 млн), Черногории (€60 млн), Северной Македонии (€160 млн) и Тунису (€600 млн).

"Средства будут предоставляться в течение 12 месяцев в виде займов на весьма выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть свои непосредственные, неотложные финансовые потребности. Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства могут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и созданию условий для выделения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - поясняется в заявлении.

Еврокомиссия призвала Совет ЕС и Европарламент в срочном порядке утвердить это решение, чтобы приступить к предоставлению первого транша помощи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.