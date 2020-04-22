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Производство компьютеров в марте в годовом выражении выросло на 75%

По данным Росстата, продукции произведено на 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Производство компьютеров и комплектующих для них в России в марте 2020 года выросло по сравнению с мартом 2019 года на 75,5%, а за I квартал 2020 года по сравнению с январем - мартом 2019 года - на 67,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

"Прирост производства компьютеров и комплектующих для них составил 75,5% в марте и 67,2% в I квартале (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года), коммуникационного оборудования (на 40,9% в марте и на 67,2% в I квартале) связан с выполнением крупных государственных контрактов", - говорится в сообщении.

Произведено продукции на 6,5 млрд рублей.

Выпуск телевизоров увеличился в марте на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В I квартале изготовлено 1,8 млн штук, что на 10,9% больше, чем в январе - марте 2019 года.

Холодильников и морозильников произведено в I квартале 2020 года 621 тыс. штук, что на 2,3% больше, чем за январь - март 2019 года. "Рост производства бытовой электроники связано, в частности, с возобновлением выпуска продукции на ряде предприятий в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

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Россия
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