Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Аукцион Минфина по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 24021RMFS 22 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

Накануне Министерство финансов РФ объявило о проведении 22 апреля аукционов по размещению облигаций федерального займа двух выпусков - 26229 и 24021. При этом аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26229 состоялся, объем выпуска составил 86,87 млрд рублей при средневзвешенной доходности 5,99% годовых.