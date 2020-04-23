Клиенты УК Сбербанка за два месяца инвестировали онлайн столько же, как за весь 2019 год

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Клиенты "Сбербанк Управление Активами" в период активного падения рынков с середины февраля до середины апреля 2020 года инвестировали онлайн 1 млрд рублей. Данная сумма практически соответствует объему онлайн-вложений в инвестиционные продукты за весь 2019 год - 1,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Чистый приток средств онлайн в инвестиционные продукты "Сбербанк Управление Активами" - открытые ПИФы, индивидуальный инвестиционный счет и стратегии доверительного управления, с середины февраля по середину апреля составил около 1 млрд рублей", - отметили в компании.

За соответствующий период 2019 года в онлайн-каналах (на сайте и мобильном приложении компании) был зафиксирован отток средств в 30 млн рублей. Это было следствием спада на долговом рынке в середине 2018 года, который привел к временному снижению доходности инструментов, инвестирующих в облигации. Объем инвестиций клиентов через онлайн-каналы в 2019 году составил 1,1 млрд рублей.

"Многие наши клиенты, которые прошли с нами снижения в предыдущие годы, смотрят на такие периоды как на время возможностей, и понимают, что выходить сейчас - нерациональное решение. Они, наоборот, извлекают выгоду из текущего момента. Помимо этого мы видим и приток новых клиентов", - пояснил директор по инвестициям "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин.

Во что вкладывают

Самый популярный инструмент в онлайне - ПИФы акций. На них приходится около 60% всех вложенных средств. Самое популярное направление - нефтяные и добывающие компании. На фонд, который инвестирует в такие компании, приходится около четверти всех вложенных в указанный период инвесторами средств, пояснили в "Сбербанк Управление Активами".

В целом инвесторы подходят к вложению денег онлайн довольно грамотно и диверсифицируют свои вложения по инструментам и секторам экономики. Так, в топ-5 самых популярных фондов в онлайне оказались и фонды акций, и фонды облигаций, и секторальные фонды, и фонды смешанных инвестиций, и фонд золота, добавили там.

АО "Сбербанк Управление Активами" - дочерняя компания Сбербанка. Управляет активами через паевые инвестиционные фонды, оказывает услуги индивидуального доверительного управления. Совокупный объем активов под управлением на 28 февраля 2020 года составил $13,8 млрд или 1,1 трлн рублей.