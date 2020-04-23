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Пандемия коронавируса нового типа

В Алюминиевой ассоциации допустили снижение отгрузок на 38-40% по итогам апреля

Негативная динамика наблюдается в большинстве потребляющих алюминий отраслей, отметил председатель совета директоров ассоциации Александр Зажигалкин

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Снижение отгрузок алюминия российскими предприятиями в связи с распространением нового коронавируса по итогам апреля 2020 года составит порядка 38-40%. Такие оценки озвучил председатель совета директоров Алюминиевой ассоциации Александр Зажигалкин.

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"На фоне замедления темпов промышленного роста и снижения покупательской способности (в связи с коронавирусом - прим. ТАСС) негативная динамика наблюдается в большинстве потребляющих алюминий отраслей. Приостановка работы ряда предприятий, снижение объемов производства, падение реальных доходов населения, а также нарушения технологических цепочек - все это влияет на российские алюмопотребляющие предприятия, которые уже ощущают пагубный эффект складывающейся эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений. В целом мы ожидаем, что снижение отгрузок по итогам апреля составит 38-40%", - передала ТАСС слова Зажигалкина пресс-служба ассоциации.

Он также отметил, что, несмотря на то, что негативный эффект вируса в наибольшей степени ощутили на себе такие потребляющие алюминий отрасли, как автопром, строительство и энергетика, а также производство сплавов, некоторым компаниям - членам ассоциации удалось нарастить заказы, в частности, за счет перераспределения линий под выпуск дезинфекторов в форме аэрозольного баллончика. Так, для компаний, производящих упаковку для медицинских препаратов - например алюминиевые рондоли, используемые для производства аэрозольных баллонов - рост с начала 2020 года составил, по оценкам экспертов, в среднем 20%.

По словам Зажигалкина, для поддержки предприятий алюминиевой отрасли Алюминиевая ассоциация подготовила предложения о дополнении списка системообразующих организаций крупными предприятиями - переработчиками алюминия и отлеживает меры господдержки, которые могут относиться к членам ассоциации. "Среди основных мер поддержки предприятий для сохранения их стабильного функционирования (в качестве приоритетных - прим. ТАСС) следует назвать, во-первых, разрешение на возобновление производственной деятельности, во-вторых, кредитное субсидирование, и в-третьих - налоговые льготы", - указал он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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