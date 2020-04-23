Mail.ru Group отзывает прогноз по росту выручки на 2020 год из-за пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group отзывает прогноз по росту выручки на 2020 год из-за неопределенности по поводу влияния пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом, на бизнес. Об этом говорится в сообщении компании.

"С учетом установившейся неопределенности мы считаем невозможным сохранить прогноз на 2020 год, который мы представили 26 февраля при публикации годовой отчетности. В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год", - сказал гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, слова которого приводятся в сообщении.

Вместе с тем, продолжил он, в рамках текущего стресс-тест сценария, согласно которому рост онлайн-рекламы возобновится лишь в 2021 году, компания по-прежнему ожидает, что в 2020 году она будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. "Это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно вырастет доля игрового сегмента, рентабельность которого ниже рекламной выручки", - добавил Добродеев.

Согласно опубликованному ранее прогнозу, Mail.ru Group ожидал роста выручки на 18-20% в 2020 году - до 103-105 млрд рублей. В 2019 году совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% по сравнению с 2018 годом и достигла 87,1 млрд рублей.

При этом компания сохраняет планы по вторичному листингу на Московской бирже для повышения ликвидности и расширения присутствия на публичных рынках. Планируется, что размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании начнется течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, уточняли в компании ранее.

Выручка игрового сегмента

В компании сообщили, что выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) в I квартале 2020 года выросла на 13% и составила 7,9 млрд рублей.

Согласно отчетности, выручка от онлайновых многопользовательских игр (MMO, Massively Multiplayer Online) в I квартале выросла на 11,5%, до 7,2 млрд рублей, 69% ее выручки пришлось на зарубежные рынки. Доля мобильных игр в выручке MY.GAMES составила 66%. В целом игровое подразделение принесло Mail.ru Group 35% от общей выручки за I квартал.

Игровое направление бизнеса Mail.ru Group ощутило позитивный эффект от самоизоляции, признают в компании, особенно это отразилось на популярности крупнейших игровых проектов. За месяц, завершившийся 15 апреля, число одновременно играющих пользователей Warface выросло на 33%, дневная активная аудитория - на 23%. У Skyforge эти показатели выросли на 55% и 49% соответственно, у Conqueror’s Blade - на 76% и 29%, у Lost Ark - на 26% и 25%.

Также на самоизоляции вырос интерес к стримингу: по оценке Mail.ru Group, около 85% стримеров в России пользуются платформой для монетизации трансляций DonationAlerts, которую холдинг приобрел в 2017 году.

По словам гендиректора Mail.ru Group, позитивный тренд в игровом сегменте позволяет частично нивелировать результаты спада на локальном рекламном рынке за счет выручки от ММО-игр, большую часть которой приносят международные рынки.

"Активность игровой аудитории начала расти в конце марта, и этот тренд продолжился во втором квартале. Мы ожидали, что первый квартал будет периодом наименьшего роста для игрового бизнеса в 2020 году с ростом менее 10%. Игровой сегмент опередил эти прогнозы. План по запускам ключевых проектов на второй квартал по-прежнему актуален, наш прогноз по играм остается в силе, при этом мы уже отмечаем ускоренный рост во втором квартале", - отметил Добродеев.

Сегментная выручка

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась за январь - март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 14% и составила 22,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5,7 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 22%, до 2,2 млрд рублей. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года компании составил 11,4 млрд рублей.

Выручка от рекламы Mail.ru Group в первом квартале возросла на 9% и составила 8,6 млрд рублей, доходы от многопользовательских онлайн-игр (MMO-игр) увеличились на 11,5% и достигли 7,2 млрд рублей. Выручка холдинга от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) выросла на 10,6%, до 4,6 млрд рублей.

По словам Добродеева, несмотря на нестабильность мирового рынка и сохраняющуюся неопределенность, текущий кризис станет катализатором для дальнейшей цифровизации российской экономики и населения. "Ускорится переход к модели, в которой онлайн-платформы удовлетворяют все больше потребностей... Мы убеждены, что текущая ситуация может привести к ускорению цифровой эволюции. Благодаря этому рост нашей компании в среднесрочной перспективе может превзойти цели, которые мы ставили перед собой в рамках нашей стратегии до 2023 года на старте этого года - особенно если мы сможем повысить лояльность растущей аудитории наших сервисов, развивая наши продукты и улучшая восприятие бренда", - отметил он.

Выручка сегмента социальных сетей и коммуникационных сервисов Mail.ru Group в первом квартале выросла на 8,8%, до 12,5 млрд рублей - в частности, благодаря постоянному росту всех основных показателей вовлеченности пользователей, объясняют в компании. В марте 2020 года месячная активная аудитория "ВКонтакте" достигла 73,4 млн пользователей (прирост 4% год к году), из них 67 млн - на мобильных устройствах (рост 9%). В целом выручка соцсети в первом квартале возросла на 20%.

Выручка в сегменте "Новые инициативы" увеличилась на 80,3% и составила почти 2 млрд рублей. Так, выручка одного из главных драйверов - сервиса объявлений "Юла" - выросла на 75%, до 699 млн рублей. После консолидации образовательной платформы Skillbox сервисы онлайн-образования в первом квартале принесли совокупную выручку в 738 млн рублей. В частности, свою роль сыграла самоизоляция - за ее первые две недели количество регистраций на образовательном сервисе Geekbrains выросло в семь раз месяц к месяцу, а количество новых платящих студентов - на 89%.

В целом проектами Mail.ru Group ежедневно пользуются 58,5 млн человек, или 48% населения страны, месячный охват - 71% населения, то есть 87 млн человек, или 92% российских интернет-пользователей.

Об игровом сегменте

MY.GAMES - международный игровой бренд, который объединяет 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, более 1,8 тыс. сотрудников и 13 внутренних студий разработки. MY.GAMES создает игры для компьютеров, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, всего в ее портфолио более 150 игр, в которых зарегистрированы более 605 млн пользователей. Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую платформу MY.GAMES Store, профильное инвестиционное подразделение (MRGV), игровые и киберспортивные сервисы и другое.