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Минпромторг предлагает закрепить госзаказ на строительство судов за верфями России

Проект приказа предполагает, что верфи, выполняющие госзаказ, должны отвечать критериям 719-го постановления правительства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проект приказа, согласно которому государственные заказы на строительство судов теперь будут выполняться на территории России, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Гражданско-правовые договоры (контракты), предметом которых является проведение работ по строительству судов и объектов морской техники, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом… должны включать в себя следующее условие об обязанностях подрядчика: обеспечить проведение работ по строительству судов и объектов морской техники в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями, которые предъявляются к производству продукции судостроения в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Проект приказа предполагает, что верфи, выполняющие госзаказ, должны отвечать критериям 719-го постановления правительства. Документ определяет, какая продукция может считаться российской.

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Россия
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