{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

РЖД оборудовали поезда дальнего следования бесконтактными термометрами

Частота замеров температуры у пассажиров зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до пяти часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. РЖД оборудовали поезда дальнего следования бесконтактными инфракрасными термометрами для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении холдинга. Термометры присутствуют, в том числе, в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных "Ласточках".

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправкой в рейс.

Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки - не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до пяти часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту, отметили в РЖД.

Перед рейсами и в пути следования также ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Во всех поездах проводят тщательную уборку не реже четырех раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, добавили в компании.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 тыс. 773 случая заражения, выздоровел 4 тыс. 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Минпромторге заявили, что ситуация с ценами на продукты не вызывает беспокойства
В ведомстве подчеркнули, что торговые сети стараются сдерживать цены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС