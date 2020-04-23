РЖД оборудовали поезда дальнего следования бесконтактными термометрами

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. РЖД оборудовали поезда дальнего следования бесконтактными инфракрасными термометрами для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении холдинга. Термометры присутствуют, в том числе, в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных "Ласточках".

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправкой в рейс.

Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки - не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до пяти часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту, отметили в РЖД.

Перед рейсами и в пути следования также ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Во всех поездах проводят тщательную уборку не реже четырех раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, добавили в компании.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 тыс. 773 случая заражения, выздоровел 4 тыс. 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.