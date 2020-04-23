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Пандемия коронавируса нового типа

Титов рекомендовал ввести чек-листы для допуска компаний к работе по примеру Ульяновска

Список требований для предприятий региона составляет 16 позиций, например, ежедневное измерение температуры у всех сотрудников и обеспечение их медицинскими масками и антисептиком

ТАСС, 23 апреля. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рекомендовал российскому бизнесу использовать чек-листы с перечнем условий для допуска компаний к работе по примеру Ульяновской области. Об этом он сообщил в четверг на онлайн-совещании с региональными уполномоченными.

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"Введенный в Ульяновске порядок заполнения электронных чек-листов, который предшествует возобновлению работы предприятия при ослаблении условий карантина, стоило бы распространить на все остальные регионы", - сказал он.

Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина, после того как губернатор региона расширил перечень работающих предприятий, местный аппарат омбудсмена разместил на портале openbusiness73.ru так называемый чек-лист. Это перечень условий, которые необходимо соблюсти для допуска к работе. Она пояснила, что он составлен на базе рекомендаций Роспотребнадзора.

Чек-лист, по ее словам, насчитывает 16 позиций, среди которых, например, требования наличия плакатов с информацией о коронавирусе, правил личной гигиены и регламента уборки, ежедневного визуального осмотра работников и измерения температуры тела. Организация должна обеспечить персонал медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками и антисептиками. Также рекомендовано минимизировать использование общественного транспорта. Сотрудники должны приезжать на работу на своих машинах или арендованных предприятием автобусах. Руководитель такой организации должен внести на сайте все ее реквизиты, прикрепить к чек-листу фотографии, подтверждающие выполнение требований, а также расписаться в том, что ознакомлен с ответственностью за их нарушения, уточнила она.

По словам Толчиной, за четыре дня действия нового порядка через сайт подали уже 800 деклараций о возобновлении работы.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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