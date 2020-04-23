Более 6 тыс. мурманских предпринимателей пострадали из-за коронавируса

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области внесли более 6 тыс. предпринимателей в список пострадавших от введенных ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. В их числе парикмахерские, детские центры, а также предприятия сферы туризма, об этом в четверг сообщила журналистам вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

"Наш перечень [отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса] расширен, он намного шире федерального перечня. И туда входят все отрасли, которые попали под какие-либо ограничения. И по нашим подсчетам к пострадавшим отраслям у нас относятся более 6 тыс. предпринимателей Мурманской области", - сказала Кузнецова.

По ее словам, чтобы поддержать этих предпринимателей, власти региона начали выдавать им льготные микрозаймы. Сейчас уже предоставлено 20 таких займов на общую сумму 19,1 млн рублей, еще 25 заявок находится на рассмотрении.

"Тот факт, что предприниматели активно пользуются в первую очередь микрозаймами, говорит о том, что в принципе особых сложностей у них не вызывает ни подготовка документов, ни залоговое обеспечение, которое в минимальном объеме предусмотрено в рамках микрозайма. Что касается географии, то получателями микрозаймов являются не только предприниматели Мурманска, но и Кольский район, и Мончегорск, и Апатиты, и Кировск. В списке получателей есть такие отрасли как туризм, парикмахерские, детские, спортивные центры. Те, кто относится к перечню пострадавших отраслей", - пояснила Кузнецова, уточнив, что микрозаймы выдаются по 1% годовых.

Она отметила, что в регионе "активно пользуются спросом" и другие финансовые меры поддержки. "Помимо налоговых послаблений и снижения налоговых ставок, которые были приняты на прошлой неделе, все законы заработали. Все рассрочки на полгода заработали. Два предприятия получили реструктуризацию по налогам через налоговую инспекцию. [Выплачивается] субсидия на выплату МРОТ, которая направлена на сохранение занятости для индивидуальных предпринимателей. С сегодняшнего дня ведется прием заявок. Все, что касается снижения и отсрочек по платежам по земельных налогам, все принято на региональном уровне", - сказала вице-губернатор.

По информации регионального оперативного штаба, на вечер 22 апреля общее число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 97 человек, достигнув 606. Из них 451 - в Кольском районе (Белокаменка).