Промышленные производители в России в марте снизили цены на свои товары на 1,4%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в марте 2020 года, по предварительным данным, снизились на 1,4% к февралю, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, за март 2019 года цены выросли на 0,9%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых цены на асбест снизились на 22%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 16,7%, нефть сырую - на 13,8%, янтарь - на 12,4%. При этом цены на концентраты сурьмяные выросли на 66,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 57,1%, концентраты серебряные - на 15,7%, концентраты золотосодержащие - на 15,0%, концентраты вольфрамовые - на 10,8%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на продукты металлургии никеля промежуточные прочие - на 41,7%, на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, на порошки - на 19,3%, на феррованадий - на 17,3%, на кобальт необработанный - на 15,5%, на трубы и профили пустотелые из чугуна - на 12,3%, на ферромолибден - на 11,7%, на ферросилиций - на 11,6%.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросли цены на машины для уборки и первичной обработки картофеля - на 26,9%, оборудование для кондиционирования воздуха - на 18,7%, разбрасыватели органических и минеральных удобрений - на 12%, жатки рядковые - на 9,3%.

Одновременно снизились цены на следующие виды нефтепродуктов: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки, - на 26,2%, пропан и бутан сжиженные - на 25,9%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки, - на 20,3%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 13,4%, конденсат газовый стабильный - на 11,5%, топливо судовое - на 9,5%.