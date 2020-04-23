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Пандемия коронавируса нового типа

Kia Motors приостановит производство на четырех заводах

По данным агентства Yonhap, это вызвано падением спроса на мировом рынке из-за пандемии

ТАСС, 23 апреля. Южнокорейская корпорация Kia Motors приостановит производство на четырех из девяти своих заводов на территории Республики Корея. Как в четверг сообщает агентство Yonhap, это вызвано падением спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом).

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Компания остановит производство на двух заводах в городе Кванмён к югу от Сеула с 27 апреля по 8 мая, а затем еще раз с 22 по 25 мая. Остановятся и два завода в городе Кванджу. Сотрудники одного из них не выйдут на работу с 27 апреля по 8 мая, а другого - с 27 по 29 апреля. Данная мера позволит адаптировать производство к снижению спроса на мировом рынке из-за пандемии.

Заводы компании в Индии, США и Мексике уже приостановили сборку автомобилей.

Схожие действия планирует предпринять корпорация Hyundai Motor, с которой аффилирована Kia Motors. Hyundai Motor остановит сборку в большинстве своих цехов с 30 апреля по 5 мая. Она уже приостановила деятельность на заводах в США, Индии и Бразилии.

В четверг компания Hyundai Motor сообщила о сокращении ее чистой прибыли в первом квартале 2020 года на 42% из-за пандемии. 21 апреля Министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея сообщило, что за период с 1 по 17 апреля экспорт южнокорейских автомобилей сократился на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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