Google потребует от заказчиков рекламы подтверждение личности и указание страны проживания

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Google ввела новые правила, согласно которым лица, размещающие любую рекламу в ее сервисах, должны будут удостоверять свою личность, а также указывать, в какой стране работают. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг в ее блоге.

В Google в 2018 году ввели такое требование для всех объявлений политического характера. "Согласно правилам, заказчики рекламы, которые хотят разместить касающиеся выборов объявления на наших платформах, должны пройти верификацию, чтобы удостоверить личность. Мы указываем сведения об их личности в объявлениях, чтобы у пользователей было больше информации о касающихся выборов материалах, которые они видят на платформах Google", - констатируется в документе. Теперь принято решение распространить данные требования на любую рекламу в сервисах Google.

"Заказчикам рекламы нужно будет представить удостоверение личности, документы о регистрации бизнеса или иную информацию, которая позволяет установить, кто они и в какой стране работают", - подчеркнули в компании. В ней уточнили, что "с этого лета" пользователи смогут проверить, кто именно заказал размещение рекламы.

В Google отметили, что новые правила должны помочь пользователям "принимать более обоснованные решения", а также помешать возможным попыткам заказчиков рекламы скрыть свою личность или представиться другими людьми.

"Мы начнем с поэтапной верификации заказчиков рекламы в США и распространим эту практику на все страны", - говорится в заявлении. В компании отметили, что на внедрение новых норм может потребоваться "несколько лет".