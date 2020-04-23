{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс РТС вырос на 3,2%

Индекс Мосбиржи прибавил 1%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 3,16% - до 1099,67 пункта, индекс Мосбиржи прибавил 1% и находится на отметке 2599,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара по состоянию на 19:08 мск снизился на 1,87% - до 74,5 рубля, курс евро - на 1,9%, до 80,5 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла к моменту закрытия торгов Мосбиржи на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель.

На рынке акций РФ в четверг продолжают доминировать покупатели, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22 за баррель, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Кроме того, макроэкономическая статистика, в том числе предварительные производственные PMI по еврозоне и Германии, вышли хуже ожиданий. То же самое касается и индикаторов деловой активности в секторе услуг, добавил он.

Прогноз на пятницу

Завтра осторожность может продолжить превалировать в рыночных настроениях, считает Дейнека. "Приближение выходных, противоречивый новостной фон по COVID-19 и нефтяная волатильность будут определять характер пятничных торгов", - пояснил он.

В пятницу из важной макростатистики эксперт отметил публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте.

Также завтра пройдет и заседание ЦБ РФ, посвященное денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора, снижение ключевой ставки может составить 50 б.п. - до 5,5% годовых.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Парламент Молдавии утвердил дотации для населения и бизнеса в период пандемии
Государство возьмет на себя обслуживание кредитов, которые были взяты на пополнение оборотного капитала и выплату зарплат, с 1 мая по 31 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС