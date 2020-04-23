Индекс РТС вырос на 3,2%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговую сессию ростом на фоне дорожающей нефти. Так, индекс РТС вырос на 3,16% - до 1099,67 пункта, индекс Мосбиржи прибавил 1% и находится на отметке 2599,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара по состоянию на 19:08 мск снизился на 1,87% - до 74,5 рубля, курс евро - на 1,9%, до 80,5 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла к моменту закрытия торгов Мосбиржи на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель.

На рынке акций РФ в четверг продолжают доминировать покупатели, оптимизм участников торгов поддержало восстановление нефтяных котировок в направлении $22 за баррель, при этом внешний новостной фон, в том числе ситуация с коронавирусом в китайском Харбине, обуславливают осторожность в действиях инвесторов, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Кроме того, макроэкономическая статистика, в том числе предварительные производственные PMI по еврозоне и Германии, вышли хуже ожиданий. То же самое касается и индикаторов деловой активности в секторе услуг, добавил он.

Прогноз на пятницу

Завтра осторожность может продолжить превалировать в рыночных настроениях, считает Дейнека. "Приближение выходных, противоречивый новостной фон по COVID-19 и нефтяная волатильность будут определять характер пятничных торгов", - пояснил он.

В пятницу из важной макростатистики эксперт отметил публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте.

Также завтра пройдет и заседание ЦБ РФ, посвященное денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора, снижение ключевой ставки может составить 50 б.п. - до 5,5% годовых.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу сформируется в диапазоне 2530-2630 пунктов.