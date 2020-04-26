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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Ливана начнут перезапуск экономики после борьбы с коронавирусом

По информации газеты L'Orient-Le Jour, 27 апреля к работе вернутся работники агропромышленного сектора, розничной торговли и муниципальных служб, а также откроются кондитерские предприятия

БЕЙРУТ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Ливана приступит с 27 апреля к поэтапной реализации плана по возобновлению экономической активности после двухмесячного перерыва, который был вызван мерами властей по сдерживанию эпидемии коронавируса. Как сообщила в субботу газета L'Orient-Le Jour, в понедельник вернутся к трудовой деятельности работники агропромышленного сектора, розничной торговли, муниципальных служб и энергетической компании. Откроются кондитерские предприятия, учитывая, что спрос на их продукцию обычно возрастает в период наступившего 24 апреля мусульманского поста в месяц рамадан.

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По информации издания, сфера услуг возобновит работу с 4 мая. Речь идет в первую очередь о парикмахерских и салонах красоты. На этом этапе откроются детские площадки, спортивные комплексы под открытым небом, часть отелей, ресторанов и кафе. Кроме того, заработают большинство фабрик и заводов, а также автомастерские.

Третья фаза начнется с 11 мая, когда возобновят работу дошкольные заведения и фирмы по аренде автомобилей. На 25 мая запланировано открытие школ и лицеев для выпускных классов, а также университетов и нескольких торговых моллов. 8 июня возобновится обучение в средних школах, распахнут свои двери мечети и церкви, музеи, театры и кинозалы, заработает общественный транспорт. Планируется к этому сроку подготовить к открытию международный аэропорт Бейрута.

Останутся закрытыми до особого распоряжения концертные залы и площадки для проведения традиционных в летний период музыкальных фестивалей у руин Баальбека, в древнем Библосе и горном курорте Бейт-эд-Дин.

Как отметил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, в процессе перезапуска национальной экономики с 27 апреля по 8 июня власти будут постепенно ослаблять меры чрезвычайного характера, принятые ими в санитарно-эпидемиологических целях. Рекомендация по соблюдению гражданами режима самоизоляции остается пока в силе до 10 мая.

Согласно статистике, в субботу в Ливане число инфицированных выросло на восемь человек и достигло 704. За сутки умерло два пациента, еще 44 заразившихся коронавирусом находятся в критическом состоянии. С конца марта из больниц после прохождения курса лечения выписались 143 человека.

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ЛиванПандемия коронавируса нового типа
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