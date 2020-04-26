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"Известия": в России растет интерес к страхованию личных компьютеров

Речь идет о страховании от взлома
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские страховые компании наблюдают значительный рост интереса к услугам покрытия рисков взлома личных компьютеров. Об этом сообщает в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на комментарии представителей отечественных страховых компаний.

По информации газеты, на данный момент услугу защиты IT-рисков физических лиц предоставляет только "Ингосстрах", однако представители "АльфаСтрахования" и Страхового дома ВСК заявили, что рассматривают возможность ее введения. В "Росгосстрахе" также выразили готовность разработать решение для данной услуги, если будет наблюдаться существенный рост интереса к ней.

В "Абсолют Страховании" и Страховом доме ВСК отметили, что основную сложность в этом вопросе представляет оценка ущерба от взлома ПК частных лиц, поскольку соответствующей нормативной базы на данной момент не существует.

"Сектору еще только предстоит учиться оценивать убытки. К примеру, сейчас индустрия киберразвлечений на подъеме. Но сколько будет стоить ущерб, если ваш игровой аккаунт или личную страницу на Facebook взломали, как это оценить?", - приводят "Известия" слова замдиректора департамента андеррайтинга "Абсолют Страхования" Михаила Черныха.

Газета приводит данные экспертного центра безопасности Positive Technologies, согласно которым с января по март этого года количество кибератак на компьютеры физических лиц выросло на 15%. При этом в зоне повышенного риска находятся владельцы ПК, впервые переведенные на удаленную работу в связи с распространением коронавируса. Наибольший интерес для киберпреступников, по мнению Positive Technologies, представляют работники госучреждений, промышленных компаний, финансовой отрасли, медицинских учреждений, сферы науки и образования.

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