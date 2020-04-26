Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Минсельхоза РФ.

"26 апреля 2020 года нетарифная квота выбрана в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее Минсельхоз РФ ожидал, что квота на экспорт зерна из РФ в размере 7 млн тонн может быть выбрана к середине мая 2020 года или раньше. Квота на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) была введена на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года, после ее выборки экспорт российского зерна за пределы ЕАЭС будет остановлен до конца сельскохозяйственного года (30 июня), сообщали ранее в министерстве.

По мнению Минсельхоза, введение квоты в совокупности с реализацией еще одного инструмента - товарных интервенций, позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России.