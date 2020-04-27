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Пандемия коронавируса нового типа

SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии

По данным издания, это самое значительное падение ВВП со времени основания Федеративной Республики

БЕРЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на прогноз кабмина, который будет рассмотрен в ближайшую среду.

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Как указывает издание, это самое значительное падение ВВП со времени основания Федеративной Республики. По оценке властей, пик кризиса уже достигнут. Правительство ФРГ рассчитывает, что во второй половине 2020 года и в следующем году ситуация постепенно будет выправляться, но экономического уровня до пандемии и в 2021 году достигнуть не удастся.

В прогнозе речь идет примерно о 3 млн безработных в Германии в этом году. Правительство ожидает вследствие пандемии также волны банкротств.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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