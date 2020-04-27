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Рисоводческое предприятие в Дагестане наращивает мощности и планирует поставки в Египет

Рисоводческое хозяйство ООО "Нива" намерено довести объемы производства риса до 7 тыс. т, для чего площадь посевов увеличена на 200 га

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Рисоводческое хозяйство ООО "Нива" в селении Сар-Сар Кизлярского района Дагестана приступило к строительству элеватора на 40 тыс. т риса. Предприятие планирует начать поставки риса в Египет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации района со ссылкой на руководство предприятия.

"Сейчас ведем переговоры по поставке риса в Египет, для чего нам необходимо довести объемы до 7 тыс. т. В минувшем году мы получили 10 тыс. т сырца. В связи с увеличением площади на 200 га в этом году мы рассчитываем на увеличение урожая, для поставок в Египет нам необходимо дополнительно построить рисовые чеки", - приводит пресс-служба слова генерального директора предприятия Загидина Касумова.

Как отмечается, в текущем году площадь посевов риса увеличена на 200 га. В настоящее время рис хозяйства поставляют в Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и в регионы РФ. Кроме того, в планах предприятия и открытие торговых домов в Южном Дагестане, Дербенте, Избербаше, Махачкале, Хасавюрте и в других городах.

В том числе для этих целей начали строительство нового элеватора на 40 тыс. т риса. "В строительство элеватора мы инвестируем собственные средства. Под новое хранилище отведена площадь в один гектар", - цитирует Касумова пресс-служба.

"Нива" также занимается выращиванием пшеницы и люцерны. На сегодня этими культурами занято 3 350 га. Создана собственная семеноводческая база. Селекционно-семеноводческий центр готовит за сутки порядка 100 т семенного материала зерновых культур.

Ранее в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики сообщали, что аграрии Дагестана в 2019 году собрали рекордный за последние 32 года урожай - более 97 тыс. т риса. По данным пресс-службы, на территории республики за 2019 год открыты три рисоперерабатывающих производства, они расположены вблизи от рисовых чеков в Кизлярском районе и способны переработать около 50% производимого в регионе риса-сырца. Там установлено современное оборудование, в производстве применяются методы лазерного фотосепарирования, позволяющие разделить крупу на несколько фракций.

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