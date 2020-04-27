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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал о сплоченности ЕАЭС в отличие от ЕС в условиях пандемии

Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев подчеркнул, что кризис продемонстрировал достаточно высокий уровень доверия между странами ЕАЭС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в условиях пандемии коронавируса в отличие от Европейского союза показал пример сплоченности и солидарности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Экономический и пандемический кризис показал достаточно высокий уровень доверия между странами ЕАЭС. В отличие от стран ЕС, которые бросили друг друга на произвол судьбы, страны ЕАЭС не допустили в отношении себя ни одного повода для обвинений в том, что их политика была эгоистичной", - отметил он.

По словам эксперта, страны - члены союза в условиях кризиса оказывали друг другу как экономическую, так и медицинскую помощь. Одновременно проходят достаточно эффективные консультации на уровне правительств, добавил собеседник агентства.

"Для ЕАЭС определенно этот кризис стал очень хорошим показателем реально существующей солидарности. А если такая солидарность есть, то нужно думать дальше, как развивать экономические формы интеграции", - подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, в течение ближайших трех-четырех лет будут прорабатываться дальнейшие направления интеграции, включая расширение, вступление в союз Узбекистана и Таджикистана. Работа будет вестись на основе накопленного опыта и на основе решений всех вопросов, которые пока еще не удалось решить в рамках реализации договора о создании экономического союза, заключил Бородачев.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече глав кабинетов министров стран ЕАЭС заявил, что Евразийский экономический союз созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.

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Пандемия коронавируса нового типа
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