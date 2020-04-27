Финансирование мер поддержки экономики в Башкирии увеличат до 30 млрд рублей

УФА, 27 апреля. /ТАСС/. Финансирование повышения устойчивости экономики Башкирии в условиях пандемии увеличится вдвое, до 30 млрд рублей. На заседании инвестиционного совета региона в понедельник первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров сообщил о разработке "второго пакета", куда вошли меры по поддержке реального сектора экономики.

"Второй пакет [первоочередных мер по повышению устойчивости экономики] у нас сегодня находится в завершающей стадии, достаточно большие дискуссии провели, чтобы выйти на завершающий вид. <…> Мы оцениваем первый пакет в 15 млрд, и второй пакет мы планируем, что это тоже будет приблизительно 15 млрд рублей. Это огромная сумма, беспрецедентная для нашего бюджета", - сообщил Назаров.

В первом пакете 58 мер, под них были разработаны нормативные акты. В разработке этих инструментов участвовали представители бизнеса, банковских структур, ресурсоснабжающих организаций. Также были проанализированы имеющиеся практики региональных и муниципальных мер поддержки. "Во всех предоставляемых антикризисных мерах государственной поддержки мы предусмотрели условие по сохранению численности занятых - не менее 90%, это одно из главных условий", - добавил он.

Таким образом, предлагается в два раза снизить размер платежей по патентной системе налогообложения и налог на имущество, рассчитываемый от кадастровой стоимости. Средние и малые предприятия, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, получат отсрочку по всем региональным налогам на полгода, а для лишившихся дохода самозанятых будет предусмотрена единовременная выплата в размере одного МРОТ.

По данным правительства региона, после принятия первого пакета мер поддержки от уплаты налога на имущество организаций освобождены более 12 тыс. субъектов малого бизнеса, а для индивидуальных предпринимателей обнулен налог на имущество физических лиц. Кроме того, докапитализированы государственные микрофинансовые организации, создается региональная факторинговая компания для выкупа задолженности крупных компаний перед субъектами МСП.